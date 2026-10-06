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Замгубернатора Псковской области Ольга Тимофеева стала гостьей радиостанции «Серебряный дождь». Главное

Заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева стала гостьей программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) во вторник, 6 октября.

Главное из эфира:

– Фестиваль монастырской кухни в Печорах станет ежегодным. Регион намерен последовательно увеличивать его масштаб и использовать событие как инструмент развития территориального бренда Печор.

– Посещаемость первого фестиваля существенно превысила ожидания. Организаторы прогнозировали около 12 тысяч гостей, но фактический показатель оказался примерно в полтора раза выше.

– Организаторы собирают отзывы жителей Печор, участников и зрителей. Тимофеева признала, что массовое мероприятие создало неудобства для горожан. Обратную связь хотят использовать при планировании пространства и организации следующих фестивалей.

– Фестиваль уже был включён в туристические поездки. Например, на него приезжали организованные гости из Витебской области и Великого Новгорода, совмещавшие событие с посещением Псково-Печерского монастыря.

– Регион рассчитывает сформировать устойчивую аудиторию фестиваля к 2028–2029 годам. Ожидается, что к этому времени люди будут специально планировать поездки в Печоры ради события.

– Псковская область оформляет права на событийные бренды. В частности, речь идёт о брендах «Псковские каникулы», «Рождество начинается здесь».

– Регион претендует на усиление своих позиций в проекте «Серебряное ожерелье России». Кроме того, Псковская область может стать пилотным регионом при формировании федерального перечня событий, которые государство будет продвигать за свой счёт.

– В федеральный событийный календарь область хотела бы включить не одно, а 10–15 мероприятий. Одним из главных направлений Ольга Тимофеева назвала Дни пушкинской поэзии и русской культуры.

– Туристическое позиционирование области строится на трёх образах. Псковский регион представлен как колыбель православия, исторический форпост и витрина русской культуры.

– На строительство центра адаптивной физкультуры и спорта решением президента России Владимира Путина выделено 1,35 млрд рублей. Проект предусматривает два новых комплекса – в Пскове и Печорах, рядом с паломническим центром Псково-Печерского монастыря. Речь идёт о создании новой специализированной инфраструктуры. В этом проекте Псковская область станет пилотным регионом по направлению средств Российского спортивного фонда на строительство спортивных объектов.

– Для адаптивного спорта уже подготовили 47 специалистов, а муниципалитетам направили около 21 млн рублей для создания базовой инфраструктуры для адаптивного спорта. Специалисты прошли переподготовку в Великолукской академии физической культуры и спорта в предыдущем году.

– В проекте бюджета предусмотрен пакет спортивных инфраструктурных проектов. Тимофеева перечислила реконструкцию бассейна «Барс», создание универсального зала в Пскове, замену футбольного поля и создание трёх больших умных площадок – примерно вдвое крупнее прежних. Отдельно готовится заявка на Центр экстремальных видов спорта, которую намерены подать до 1 апреля.

– Дом молодёжи в Великих Луках планируют открыть в декабре. Во дворе уже появилась летняя сцена, продолжается формирование и благоустройство внутренней территории. Двор станет одной из особенностей будущего пространства.

– На следующий год готовят создание в регионе ещё трёх муниципальных молодёжных пространств. Концепцию развития сети защитили в Росмолодёжи и получили поддержку.

– Для развития набережной Великой уже поступило около 300 предложений. Идеи касаются туристической, досуговой, образовательной и спортивной инфраструктуры. После обработки предложений власти намерены представить основные варианты для голосования жителей и гостей.

– На набережной хотят создать уникальный маршрут с новыми точками притяжения. Возможные элементы – малые архитектурные формы, скульптуры и другие объекты. Маршрут может рассказывать не только о Пскове, но и о легендах, фактах и особенностях всей области.

– В ноябре предварительно планируют объявить конкурс для ТОС – «Псковские каникулы». Реализация проектов предполагается в следующем году. На первом этапе конкурс охватит Псков и ближайшие территории Псковского района. Задача нового конкурса ТОС – создавать инфраструктуру для добрососедских событий. В качестве примеров Тимофеева привела теннисные столы для междворовых соревнований или летний кинотеатр. Для дворовых мероприятий предполагается специальный ресурс с общей афишей.

– Зимний проект «Рождество начинается здесь» получит вторую очередь украшений и рождественскую ярмарку. Новые элементы оформления должны закольцевать маршрут. Параллельно разрабатывают сувенирную продукцию и формат рождественской ярмарки.

– Слабое место региона – недостаточное продвижение на федеральном уровне. Гости из Москвы и Санкт-Петербурга нередко узнают о псковских событиях только после приезда. Власти намерены выстраивать системную рекламу, в том числе наружную, и активнее позиционировать область.

– Для продвижения области обсуждается создание художественного сериала о самом регионе. Власти работают с продюсерскими компаниями и хотят провести совместный мозговой штурм. Один из ориентиров – молодёжная аудитория; замысел предполагает не просто съёмки на псковских улицах, а сюжет, связанный с областью и её смыслами.

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