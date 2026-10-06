Ольга Тимофеева анонсировала появление «очень красивых» новогодних украшений в Пскове
Заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) анонсировала появление «новых и очень красивых» новогодних украшений в Пскове.
«Псков будет украшен новыми и очень красивыми украшениями в рамках проекта «Рождество начинается здесь». Часть уже отторгована, часть ещё в процессе. После их появления на улицах города мы фактически закольцуем наш праздничный маршрут по Пскову», – рассказала Ольга Тимофеева.
Также в Пскове будет открыта большая рождественская и новогодняя ярмарка, сейчас разрабатывается специальная линейка сувенирной продукции.
Министр юстиции Псковской области участвует во всероссийском совещании руководителей ЗАГС
Зорро вне конкуренции: в Тульском экзотариуме подвели итоги голосования за самого милого питомца