Ольга Тимофеева анонсировала появление «очень красивых» новогодних украшений в Пскове

16:03, 06 октября 2026, ПАИ

Заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) анонсировала появление «новых и очень красивых» новогодних украшений в Пскове.

«Псков будет украшен новыми и очень красивыми украшениями в рамках проекта «Рождество начинается здесь». Часть уже отторгована, часть ещё в процессе. После их появления на улицах города мы фактически закольцуем наш праздничный маршрут по Пскову», – рассказала Ольга Тимофеева.

Также в Пскове будет открыта большая рождественская и новогодняя ярмарка, сейчас разрабатывается специальная линейка сувенирной продукции.