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Общество

Два велосипеда украл в Великих Луках безработный житель Новосокольнического района

В Великих Луках из подъездов домов по улицам Ботвина и Холмской неизвестный украл 2 велосипеда. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области, вором оказался 28-летний безработный житель Новосокольнического района.

Кроме того, 8 марта в Псковском районе из дачного дома в деревне Осиновичи украли бензопилу и электродвигатель. Полиция подозревает в этой краже безработного 52-летнего судимого местного жителя. Возбуждено уголовное дело.

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