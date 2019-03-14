Два велосипеда украл в Великих Луках безработный житель Новосокольнического района

12:34, 14 марта 2019, ПАИ

В Великих Луках из подъездов домов по улицам Ботвина и Холмской неизвестный украл 2 велосипеда. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области, вором оказался 28-летний безработный житель Новосокольнического района.

Кроме того, 8 марта в Псковском районе из дачного дома в деревне Осиновичи украли бензопилу и электродвигатель. Полиция подозревает в этой краже безработного 52-летнего судимого местного жителя. Возбуждено уголовное дело.