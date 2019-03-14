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Общество

Почти 550 млн рублей налогов задолжали псковичи

Долги жителей Псковской области по имущественным налогам составляют 545,6 млн рублей. Об этом сообщила Псковскому агентству информации исполняющая обязанности руководителя УФНС России по Псковской области Анна Кутузова.

«Имущественные налоги физических лиц - транспортный, земельный, налог на имущество физических лиц - являются основными источниками формирования доходной части регионального и муниципальных бюджетов, а значит, в конечном итоге, отражаются на жизни каждого жителя региона», - отметила Анна Кутузова.

Она помнила, что не позднее 3 декабря 2018 года физические лица должны были уплатить налоги по полученным уведомлениям, но не все налогоплательщики исполнили свою конституционную обязанность перед государством.

В налоговых инспекциях граждане могут проверить информацию о наличии либо отсутствии налоговой задолженности, получить платежные документы, в случае ее наличия. Для уточнения размера налоговой задолженности и ее оплаты можно также воспользоваться сервисом «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на официальном сайте nalog.ru, где есть возможность получить информацию о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, посмотреть налоговые уведомления, оплатить налоги в режиме онлайн.

Также запущен сервис «Уплата налогов за третьих лиц», дающий возможность быстро и правильно подготовить документы для уплаты налога за другого человека и произвести ее. Сервис максимально автоматизирован и содержит информационные подсказки, позволяющие корректно заполнить платежку и своевременно уплатить налоги.

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