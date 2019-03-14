Александр Голышев уверен, что у гдовской Самолвы есть перспектива стать излюбленным местом туристов

15:29, 14 марта 2019, ПАИ

Деревня Самолва в Гдовском районе станет излюбленным местом туристов, если там появятся хорошая дорога, диорама, мультимедийный центр, паркинг и точки общественного питания. Об этом заявил советник губернатора, руководитель регионального отделения Российского военно-исторического общества, профессор культурологии Александр Голышев в прямом эфире проекта ПАИ-live сегодня, 14 марта.

Он также напомнил, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил в апреле выехать на место и посмотреть, как проходит фестиваль «Ледовое побоище», откуда приезжают туристы.

Профессор сообщил, что диораму Ледового побоища создает художник Евгений Емельянов. «Она просто завораживает, это просто здорово. Все спрашивают, где ее можно показывать? Как где? В Самолве!» - сказал Александр Голышев и добавил, что, по его мнению, устанавливать диораму на Соколихе и памятника князю и его дружине, не верно. Гость эфира подчеркнул, что диорама – не федеральный музей, который в перспективе там должен быть. При этом он считает, что прославлять Александра Невского под памятником «Ледовое побоище», но это, по его мнению, не верно.

Он добавил, что уже выкуплена земля в Самолве, под павильон будет готовиться целый проект. Есть предпроектные исследования, система расположения проектов, чтобы спасти рельеф. «Все сходится воедино. Сейчас мы передадим проектировщикам документацию. Создание диорамы в Самолве – первый этап по созданию объединенного музея области», - заявил Александр Голышев. Он заметил, что губернатор предложил создать мультимедийную выставку, так как молодежь сегодня мыслит «видеорядами», а не по-книжному. Он выразил надежду, что все это состоится.

Александр Голышев добавил, что граница между Россией и Западом, которую провел князь Александр Невский, существует и сейчас, поэтому нужно всячески воспевать его имя и воспитывать на нем новые поколения.