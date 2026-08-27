Посвящённая уникальной культуре сето выставка открылась в Псковской области

17:08, 27 августа 2026, ПАИ

Выставочный проект «Сето. Уникальные украшения и традиционная одежда» открылась в Изборске в рамках Года единства народов России, сообщает телеканал «Первый Псковский».



Фото: телеканал «Первый Псковский»



Фото: телеканал «Первый Псковский»



Фото: телеканал «Первый Псковский»



Фото: телеканал «Первый Псковский»



Фото: телеканал «Первый Псковский»



Фото: телеканал «Первый Псковский»











На экспозиции представлены традиционная одежда и украшения коренного малочисленного народа России сето, исторически проживающего в Печорском районе.

В состав экспозиции вошли наряды из домашней шерсти, льна, лоскутов и лент, а также украшения с характерными орнаментами и узорами. Экспонаты отражают самобытность народа сето и влияние культур соседних народов.

Проект представляет предметы из собраний Российского этнографического музея и Государственного музея‑заповедника «Изборск».

Напомним, 5 февраля состоялось официальное открытие Года единства народов России. Церемония прошла в национальном центре «Россия» в рамках масштабного марафона «Россия – семья семей». Она собрала представителей всех регионов страны, около тысячи участников молодёжных проектов и иностранных гостей. В торжественном открытии участвовал президент России Владимир Путин, который и дал старт Году единства народов России.

Отметим, что Псковская область также приняла участие в масштабном открытии Года единства народов России как в очном, так и в дистанционном формате. Регион представил на всероссийском марафоне самобытную культуру малочисленного народа сето. Трансляция мастер-классов по изготовлению традиционных оберегов и поясов, а также музыкальных выступлений велась в прямом эфире из медиацентра Псковского агентства информации и регионального Дома молодёжи. Как это было – в нашем фоторепортаже.