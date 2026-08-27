Возрождённую икону XVI века представили в Псковском музее-заповеднике

22:10, 27 августа 2026, ПАИ

В преддверии великого православного праздника Успения Пресвятой Богородицы в Псковском музее-заповеднике состоялась знаковая презентация. Публике представили возрождённую икону «Успение Пресвятой Богородицы» XVI века.

Чтобы увидеть уникальный экспонат, музей посетили губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель Законодательного Собрания Александр Котов и глава Пскова Борис Елкин.

О непростой судьбе святыни рассказала генеральный директор Псковского музея Светлана Мельникова: «У «Успения Пресвятой Богородицы» почти не было шансов на спасение, но выдающиеся реставраторы смогли сделать невозможное».

Масштабная реставрация стала возможной благодаря финансовой поддержке Общества содействия сохранению и популяризации русской культуры имени Михаила Абрамова и личному участию его учредителя Светланы Абрамовой. Мастера подходили к работе предельно деликатно: шаг за шагом снимали позднейшие наслоения и бережно возвращали к жизни древние лики.

При этом специалисты сознательно ограничили вмешательство в историческую ткань произведения. Они лишь аккуратно восполнили часть утрат, намеренно сохранив следы пожара: эти повреждения стали важным свидетельством непростой истории, которую пережила икона.

«Теперь отреставрированный шедевр займёт достойное место в коллекции нашего Псковского музея. Увидеть чудо можно в экспозиции «Живопись древнего Пскова» в Поганкиных палатах – каждый желающий сможет прикоснуться к многовековой истории и оценить мастерство как древних иконописцев, так и современных реставраторов», – отметил Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере MAX.

Ранее сообщалось, что Псково‑Печерский монастырь готовится к празднику Успения Пресвятой Богородицы.