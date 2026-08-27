О визитной карточке кухни псковских сето рассказала Елена Вариксоо

16:45, 27 августа 2026, ПАИ

Луковый пирог – одно из самых известных блюд национальной кухни народа сето, которое даже нелюбители лука едят с удовольствием. Об этом в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в программе «Минкульт» сегодня, 27 августа, сообщила руководитель ансамбля, заместитель директора Печорской лингвистической гимназии Елена Вариксоо.

По словам Вариксоо, Печорский район издавна считается луковым краем. «Печорский район – луковый край, здесь лука всегда растили очень много, были даже территории, где профессионально луком занимались. И, конечно, когда лука очень много, что с ним делать? В суп положишь, всё равно много остаётся», – пояснила она.

Самое удивительное, что в готовом пироге лук практически не чувствуется. «Когда людям говоришь «пирог с луком», все представляют зелёный лук с яйцом. А тут репчатый лук, который обжаривается. Так что в целом понять, что это лук, практически невозможно», – поделилась Вариксоо.

Она рассказала, что сама не является любителем лука, но однажды в Сигово её угостили пирогом. «Я ем, мне вкусно, хорошо. Вот я сразу говорю: «Слушайте, это что за начинка? Странная капуста у вас». А мне говорят: «Это не капуста, это лук». Я говорю: «Как лук?», – вспомнила гостья радиостудии.

Секрет вкуса – в правильном приготовлении: лук обжаривают определённым образом с сахаром и солью, что придаёт блюду неповторимый вкус.

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В апреле Елена Вариксоо участвовала во встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая состоялась в Москве в День коренных малочисленных народов России. Президент поинтересовался национальными блюдами сето, Вариксоо рассказала о пироге с карамелизованным луком, тыквенном компоте и мульгикапсаде – тушёной квашеной капусте с мясом и перловкой. Владимир Путин отметил, что кухня народов тоже является частью культуры и выразил надежду, что такие вещи будут доступны для всех граждан страны.

5 февраля состоялось официальное открытие Года единства народов России. Церемония прошла в национальном центре «Россия» в рамках масштабного марафона «Россия – семья семей». Она собрала представителей всех регионов страны, около тысячи участников молодёжных проектов и иностранных гостей. В торжественном открытии участвовал президент России Владимир Путин, который и дал старт Году единства народов России.

Отметим, что Псковская область также приняла участие в масштабном открытии Года единства народов России как в очном, так и в дистанционном формате. Регион представил на всероссийском марафоне самобытную культуру малочисленного народа сето. Трансляция мастер-классов по изготовлению традиционных оберегов и поясов, а также музыкальных выступлений велась в прямом эфире из медиацентра Псковского агентства информации и регионального Дома молодёжи. Как это было – в нашем фоторепортаже.