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Культура

Главные блюда национальной кухни сето назвали псковичам

Национальная кухня народа сето – это основательная, вкусная и сытная еда, которую готовят за короткое время, чтобы накормить большое количество людей. Об этом в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове рассказали директор Псковского областного центра народного творчества Наталья Белова и заместитель директора Печорской лингвистической гимназии, руководитель детского ансамбля «Птенцы» Елена Вариксоо.

Елена Вариксоо и Наталья Белова. Фото здесь и далее: Екатерина Иванова / ПАИ

По словам Вариксоо, кухня сето не сложная, в отличие от многих других, где требуется часами стоять у плиты. «Это не та история, где ты четыре часа стоишь за кухонным столом для того, чтобы у тебя получилась одна скромненько плошка чего-то. Это основательная кухня, очень вкусная и сытная, потому что нужно было накормить большое количество людей за не очень большое количество времени», – пояснила она.

В рационе сето много мясных блюд и много постных, так как народ соблюдает все православные посты. Готовят различные супы, рагу, квашеную капусту с перловкой и мясом.

Особое место в кухне занимает тыква, которая одновременно является и гарниром, и салатом к блюду и превращается в компот. Также сето готовят большое количество пирогов – закрытых и открытых, шоколадные крендели и знаменитый луковый пирог, о котором Вариксоо рассказала отдельно.

Добавим, что 5 февраля состоялось официальное открытие Года единства народов России. Церемония прошла в национальном центре «Россия» в рамках масштабного марафона «Россия – семья семей». Она собрала представителей всех регионов страны, около тысячи участников молодёжных проектов и иностранных гостей. В торжественном открытии участвовал президент России Владимир Путин, который и дал старт Году единства народов России.

Отметим, что Псковская область также приняла участие в масштабном открытии Года единства народов России как в очном, так и в дистанционном формате. Регион представил на всероссийском марафоне самобытную культуру малочисленного народа сето. Трансляция мастер-классов по изготовлению традиционных оберегов и поясов, а также музыкальных выступлений велась в прямом эфире из медиацентра Псковского агентства информации и регионального Дома молодёжи. Как это было – в нашем фоторепортаже.

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