От подвигов до ремёсел: четыре муниципалитета Псковской области продемонстрировали свои достоинства

21:06, 27 августа 2026, ПАИ

В Финском парке в Пскове продолжается масштабная презентация муниципалитетов региона. В четвёртый день выставки «Россия начинается здесь» свои достоинства, самобытность и турвозможности презентовали Невельский, Новоржевский, Новосокольнический, Опочецкий муниципальные округа. Подробности ПАИ рассказали в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.



Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области



Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области



Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области



Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области



Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области



Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области



Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области



Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области



Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области



Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области



Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области



Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области



Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области



Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области



Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области



Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области



Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области



Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области



Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области





































Так, в кубе № 10 представлено героическое прошлое Невеля. В годы Великой Отечественной войны город более 2,5 года находился в оккупации. Центральное место в экспозиции занимает история танкистов Алексея Соколова и Виктора Чернышенко: 13 суток они держались в подбитом Т‑34 в болотах возле деревни Демешково, пока не подошла подмога, оба были удостоены звания Героя Советского Союза. Также в кубе можно увидеть легендарный снимок красного знамени на крыше освобождённого Невеля – работу фронтового фотографа, чьё имя навсегда вписано в историю города. Среди экспонатов – реликвии с мест боёв, находки поисковиков и работы местных мастериц: изделия из бумажной лозы, вязаные и ватные игрушки, куклы и предметы из полимерной глины. Желающие могут поучаствовать в мастер‑классах и своими руками сделать оберег «Зайчик», подарочный мешочек или подвеску на ёлку.

На сцене в Финском парке вслед за Невельским округом выступил Новоржевский муниципальный округ. Ознакомиться с наследием края можно в кубе № 14, который работает как культурная площадка. Одна из локаций посвящена Борису Сергеевичу Трояновскому – легендарному балалаечнику, уроженцу Новоржевской земли, родившемуся в 1883 году: по преданию, играть его научил простой пастух. В экспозиции «Музей в чемодане» собраны афиши выступлений и уникальная коллекция балалаек. Вторая локация раскрывает военную историю: Новоржевский округ носит почётное звание «Край партизанской славы», поэтому здесь представлены находки поисковиков, окопное творчество солдат и другие экспонаты, рассказывающие о героическом прошлом этих земель. Кроме того, гостям предлагают оценить изделия местных умельцев – кукол, обувь, плетёные вещи из ротанга, а также попробовать душистые чаи, варенье, грибы и приобрести сувениры.

Концертную программу для гостей подготовил и Новосокольнический муниципальный округ. В кубе № 12 можно узнать об истоках названия этих мест, связанного с соколами, которых поставляли отсюда великим князьям для государственной охоты. История города Новосокольники берёт начало с железнодорожной станции, построенной в 1901 году; сегодня его нередко называют воротами Псковщины. На выставке представлены работы мастеров декоративно‑прикладного творчества – вязаные изделия, броши, исторические книги – и разнообразные угощения.

В свою очередь Опочецкий муниципальный округ знакомит гостей с особой страницей истории: по личному распоряжению Екатерины II Опочка стала центром Псковской губернии, а в 1780 году сама императрица провела здесь ночь. Одна из главных гордостей города – Александр Дмитриевич Петров, первый русский шахматный мастер: его «защита Петрова» до сих пор входит в арсенал шахматистов мира. Сегодня в Опочке проходят турниры имени Петрова и работает шахматная школа. В кубе № 13 можно увидеть редкую книгу краеведа А. И. Булинского об Опочецком крае и изделия местных умельцев: вязаные игрушки, авторские домики, вышивку лентами, традиционную русскую одежду, мыло ручной работы и развивающие книжки для детей.

Завершает насыщенный день музыкальная программа на площадке Sofa&D‑Space. Плавные переходы, атмосферные мелодии и глубокий саунд создают идеальное настроение для финала выставочного дня. Организаторы приглашают всех прийти послушать музыку под открытым небом вместе с друзьями.

Программа в Финском парке объединяет историю, культуру и творчество муниципалитетов Псковской области: каждый гость может найти для себя что‑то интересное – от концертов и выставок до мастер‑классов и дегустаций.

Ранее сообщалось, что сегодня также прошла серия мастер-классов на молодёжной площадке выставки. Ранее Усвятский, Красногородский, Пустошкинский и Локнянский муниципальные округа представили свои презентации.

Добавим, что 5 февраля состоялось официальное открытие Года единства народов России. Церемония прошла в национальном центре «Россия» в рамках масштабного марафона «Россия – семья семей». Она собрала представителей всех регионов страны, около тысячи участников молодёжных проектов и иностранных гостей. В торжественном открытии участвовал президент России Владимир Путин, который и дал старт Году единства народов России.

Отметим, что Псковская область также приняла участие в масштабном открытии Года единства народов России как в очном, так и в дистанционном формате. Регион представил на всероссийском марафоне самобытную культуру малочисленного народа сето. Трансляция мастер-классов по изготовлению традиционных оберегов и поясов, а также музыкальных выступлений велась в прямом эфире из медиацентра Псковского агентства информации и регионального Дома молодёжи. Как это было – в нашем фоторепортаже.