Тямшанский дом культуры посетил Михаил Ведерников

19:37, 27 августа 2026, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе рабочей поездки 27 августа посетил Тямшанский дом культуры. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ







В рабочем визите также приняли участие председатель областного Заксобрания Александр Котов, заместитель губернатора Ольга Тимофеева, глава Псковского округа Наталья Фёдорова и депутат муниципального Собрания Андрей Ключко.

Гостям показали танцевальный класс, где занимается ансамбль «Ветер перемен». Губернатор пообщался с коллективом, пожелал успехов и хорошей учёбы.

Особое внимание участники выезда уделили Центру добровольчества. Ежегодно здесь изготавливают более 100 маскировочных сетей, организуют сбор гуманитарной помощи и подарков для военнослужащих, пишут письма. Михаил Ведерников отметил, что такая помощь от жителей важна для бойцов на передовой.

Также губернатору продемонстрировали творческое пространство, где мастера создают изделия в разных техниках – от лоскутного шитья до плетения из лозы.

В ходе осмотра был представлен и обновлённый актовый зал. Сцена в нём увеличена в полтора раза, зал рассчитан на 120 мест. Финансирование работ осуществлялось за счёт средств компании «Титан‑Полимер» и муниципалитета.

Ранее сообщалось, что Михаил Ведерников оценил готовность Тямшанской гимназии к новому учебному году.