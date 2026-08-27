Фестиваль «Финно-угорский транзит» планируют провести в Псковской области

17:26, 27 августа 2026, ПАИ

Международный форум-фестиваль искусств и народного творчества «Финно-угорский транзит» планируется провести в Псковской области в 2027 году. Об этом в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в программе «Минкульт» сегодня, 27 августа, сообщила директор Псковского областного центра народного творчества Наталья Белова.

По её словам, проведение мероприятия на псковской земле прорабатывается при поддержке Государственного Российского Дома народного творчества имени В. Д. Поленова. «Планируется в следующем году Государственным российским домом народного творчества имени В. Д. Поленова провести форум-фестиваль «Финно-угорский транзит» именно у нас, на Псковской земле», – рассказала Белова. Она отметила, что это станет уникальным праздником, но потребует колоссальной подготовительной работы, и выразила надежду, что всё состоится.

Заместитель председателя Печорской районной общественной организации народа сето «ЭКОС» Елена Вариксоо назвала эту новость хорошей и радостной. «Обычно к осени это проходит, насколько я знаю. «Транзит» – это достаточно большая фестивальная история, которая ездит по разным финно-угорским регионам. В Псковской области его ещё не было», – отметила она.

Вариксоо добавила, что была на «Транзите» в качестве зрителя: «Это уникальная история, потому что каждый маленький и большой народ может на огромной хорошей площадке показать свою национальную культуру. Они делают просто потрясающие вещи. Поэтому это, безусловно, радостная новость. И для нас большая гордость, если эта история пройдёт у нас здесь, в Псковской области».

Фестиваль «Финно-угорский транзит» проводится с 2008 года при поддержке Министерства культуры РФ. Проект реализуется по двухгодичному циклу: в первый год проходят серии концертов в регионах, во второй – гала-концерт. За время существования фестиваля состоялись 33 транзитных концерта и 9 гала-концертов в 15 регионах России, участниками стали более 2 тысяч человек.

Разговор в студии был приурочен к неделе культуры народа сето, которая проходит в регионе с 22 по 28 августа. Напомним, 5 февраля состоялось официальное открытие Года единства народов России. Церемония прошла в национальном центре «Россия» в рамках масштабного марафона «Россия – семья семей». Она собрала представителей всех регионов страны, около тысячи участников молодёжных проектов и иностранных гостей. В торжественном открытии участвовал президент России Владимир Путин, который и дал старт Году единства народов России.

Отметим, что Псковская область также приняла участие в масштабном открытии Года единства народов России как в очном, так и в дистанционном формате. Регион представил на всероссийском марафоне самобытную культуру малочисленного народа сето. Трансляция мастер-классов по изготовлению традиционных оберегов и поясов, а также музыкальных выступлений велась в прямом эфире из медиацентра Псковского агентства информации и регионального Дома молодёжи. Как это было – в нашем фоторепортаже.