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Культура

Фестиваль «Финно-угорский транзит» планируют провести в Псковской области

Международный форум-фестиваль искусств и народного творчества «Финно-угорский транзит» планируется провести в Псковской области в 2027 году. Об этом в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в программе «Минкульт» сегодня, 27 августа, сообщила директор Псковского областного центра народного творчества Наталья Белова.

Наталья Белова. Фото: Екатерина Иванова / ПАИ

По её словам, проведение мероприятия на псковской земле прорабатывается при поддержке Государственного Российского Дома народного творчества имени В. Д. Поленова. «Планируется в следующем году Государственным российским домом народного творчества имени В. Д. Поленова провести форум-фестиваль «Финно-угорский транзит» именно у нас, на Псковской земле», – рассказала Белова. Она отметила, что это станет уникальным праздником, но потребует колоссальной подготовительной работы, и выразила надежду, что всё состоится.

Заместитель председателя Печорской районной общественной организации народа сето «ЭКОС» Елена Вариксоо назвала эту новость хорошей и радостной. «Обычно к осени это проходит, насколько я знаю. «Транзит» – это достаточно большая фестивальная история, которая ездит по разным финно-угорским регионам. В Псковской области его ещё не было», – отметила она.

Фото: Андрей Кокшаров

Вариксоо добавила, что была на «Транзите» в качестве зрителя: «Это уникальная история, потому что каждый маленький и большой народ может на огромной хорошей площадке показать свою национальную культуру. Они делают просто потрясающие вещи. Поэтому это, безусловно, радостная новость. И для нас большая гордость, если эта история пройдёт у нас здесь, в Псковской области».

Фестиваль «Финно-угорский транзит» проводится с 2008 года при поддержке Министерства культуры РФ. Проект реализуется по двухгодичному циклу: в первый год проходят серии концертов в регионах, во второй – гала-концерт. За время существования фестиваля состоялись 33 транзитных концерта и 9 гала-концертов в 15 регионах России, участниками стали более 2 тысяч человек.

Фото: Екатерина Иванова / ПАИ

Разговор в студии был приурочен к неделе культуры народа сето, которая проходит в регионе с 22 по 28 августа. Напомним, 5 февраля состоялось официальное открытие Года единства народов России. Церемония прошла в национальном центре «Россия» в рамках масштабного марафона «Россия – семья семей». Она собрала представителей всех регионов страны, около тысячи участников молодёжных проектов и иностранных гостей. В торжественном открытии участвовал президент России Владимир Путин, который и дал старт Году единства народов России.

Отметим, что Псковская область также приняла участие в масштабном открытии Года единства народов России как в очном, так и в дистанционном формате. Регион представил на всероссийском марафоне самобытную культуру малочисленного народа сето. Трансляция мастер-классов по изготовлению традиционных оберегов и поясов, а также музыкальных выступлений велась в прямом эфире из медиацентра Псковского агентства информации и регионального Дома молодёжи. Как это было – в нашем фоторепортаже.

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