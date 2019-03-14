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14 раз выезжали псковские спасатели на ДТП с 7 по 13 марта

С 7 по 13 марта пожарные и спасательные подразделения Псковской области 14 раз выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погиб один человек и семь пострадали. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в одном случае выезд был связан с реагированием на ДТП с участием пешехода.

За указанный период были деблокированы два пострадавших, травмированным гражданам доврачебная помощь не оказывалась. Стабилизация транспортных средств и ликвидация вторичных факторов не производилась. При каждом реагировании проводился сбор данных и уточнение информации, добавили в ведомстве.

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