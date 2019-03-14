Состоялась встреча вице-губернатора Псковской области и Генконсула Норвегии в Петербурге

14:55, 14 марта 2019, ПАИ

Сегодня, 14 марта, в администрации Псковской области состоялась встреча первого заместителя губернатора Веры Емельяновой и генерального консула Норвегии в Санкт-Петербурге Дага Малмера Халворсена, на которой стороны обсудили возможные направления сотрудничества и наиболее перспективные сферы взаимодействия региона и Норвегии.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, Вера Емельянова от имени губернатора Михаила Ведерникова поприветствовала генконсула и познакомила с опытом участия региона в различных программах и инструментах международного сотрудничества. «Мы стараемся использовать все возможности для поддержки международных контактов с нашими иностранными партнерами по различным ключевым вопросам. Мы открыты для сотрудничества и обладаем огромным потенциалом развития по таким направлениям как промышленность, сельское хозяйство, транспортно-логистический и лесопромышленный комплекс, а также заинтересованы в развитии гуманитарных контактов», — подчеркнула Вера Емельянова и акцентировала внимание норвежской стороны на сферах культуры и туризма, которые являются одними из приоритетных в программе социально-экономического развития.

Вера Емельянова также рассказала генконсулу об инвестиционных условиях в регионе, познакомила с возможными мерами поддержки и сопровождения, которые Псковская область готова предоставить инвесторам.

В свою очередь Даг Малмер Халворсен подтвердил заинтересованность в развитии двусторонних контактов, отметив, что внимательно следит за ситуацией в Псковском регионе. «Видно, что область ведет активную работу по экономическому развитию, для бизнеса созданы хорошие условия. Перспективное направление и туризм — в регионе много достопримечательностей», — подчеркнул генконсул. Отдельно он остановился на возможностях реализации на территории региона норвежских проектов по рыборазведению.

В рамках встречи стороны обсудили направления развития деловых контактов, проведения совместных бизнес-миссийи презентаций инвестиционного потенциала. Даг Малмер Халворсен также высказал предложение провести на территории региона Дни культуры северных стран.

«Готовы оказывать содействие на любом доступном нам уровне», — заключила Вера Емельянова.