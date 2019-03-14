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Общество

Великолучанин лишился Mitsubishi Outlander из-за долгов по кредитам

В Великих Луках приставы арестовали автомобиль местного жителя за долги по кредитам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП РФ по Псковской области.

В отношении мужчины в отделе судебных приставов находится шесть исполнительных производств. Все эти долги связаны с его многочисленными неуплатами по кредитным платежам на общую сумму более 3 миллионов рублей. В частности, великолучанин взял в кредит Mitsubishi Outlander, но не оплачивал его. В итоге приставы арестовали машину и продали на торгах. 563 тысячи рублей были перечислены взыскателю в счет погашения долга.

В отношении этого должника остаётся ещё 5 исполнительных производств, добавили в ведомстве.

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