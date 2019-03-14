Псковскую швейную фабрику «Славянка» оштрафовал Роструд

19:30, 14 марта 2019, ПАИ

Государственная инспекция труда в Псковской области привлекла к административной ответственности ЗАО «Псковская швейная фабрика «Славянка», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе инспекции.

В результате плановой проверки соблюдения трудового законодательства установлено, что работодатель без обязательного психиатрического освидетельствования допустил к исполнению трудовых обязанностей сотрудников, работающих в условиях повышенной опасности (в том числе водителей и монтажников). Психиатрическое освидетельствование указанные работники прошли позднее установленного срока.

Отмечается, что также работодатель нарушил сроки выдачи работникам спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты. Выявленные нарушения стали основанием для наложения административного штрафа, добавили в ведомстве.