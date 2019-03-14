19 псковичей прошли компьютерное профориентационное тестирование в молодежном центре

19:38, 14 марта 2019, ПАИ

С начала года в Псковском городском молодёжном центре 19 псковичей прошли бесплатное компьютерное тестирование, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе центра.

На базе Молодёжного центра псковичи могут пройти бесплатное профориентационное тестирование на диагностическом компьютерном комплексе «Профориентатор», которое позволяет определиться с выбором профессии.

Результаты тестирования включают графический профиль с результатами по каждому измеряемому тестом качеству (интересы, способности, личностные качества); диаграмму, показывающую наиболее подходящие для учащегося направления профильного обучения; списки наиболее подходящих профессий, сопровожденные перечнем экзаменов, необходимых для освоения профессии; текстовые интерпретации результатов; рекомендации по развитию и подбор тренингов.

Записаться на тестирование можно по телефону: 56-41-88.