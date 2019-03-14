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Общество

Противопожарный рейд прошел в Пустошкинском районе

Сегодня, 14 марта, сотрудник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Невельскому, Пустошкинскому и Усвятскому районам провел профилактический рейд в Пустошкинском районе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе рейда он провел обход жилых домов, в том числе мест проживания многодетных семей и одиноких престарелых граждан, проинструктировал жителей в области пожарной безопасности, распространил листовки на тему пожарной безопасности при эксплуатации отопительных печей и бытовых электроприборов.

В рамках проведенного инструктажа до населения сотрудник довел обстановку с пожарами на территории района и рассмотрел основные причины пожаров в частном жилом секторе населенных пунктов.

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