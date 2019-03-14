Епископ Сергий совершил богослужение в Вознесенском соборе Великих Лук
13 марта, в среду первой седмицы Великого поста, епископ Великолукский и Невельский Сергий совершил первую в Великом посту литургию преждеосвященных Даров в Свято-Вознесенском кафедральном соборе Великих Лук, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Великолукской епархии.
Ему сослужили ключарь Свято-Вознесенского кафедрального собора Великие Луки протоиерей Сергий Матвеев, секретарь Великолукского епархиального управления иеромонах Нил (Лосев), клирики Свято-Вознесенского кафедрального собора Великих Лук иерей Евгений Глухоедов и иерей Андрей Гаврилов. Диаконский чин возглавил иеродиакон Артемий (Слесарев).
Богослужебные песнопения исполнил хор Свято-Вознесенского кафедрального собора Великих Лук под регентством Натальи Матвеевой.
Накануне вечером, 12 марта, во вторник первой седмицы Великого поста, епископ Великолукский и Невельский Сергий совершил великое повечерие с чтением Великого покаянного канона преподобного Андрея Критского в храме Казанской иконы Божией Матери Великих Лук.
По окончании литургии епископ Сергий обратился к верующим с архипастырским словом, посвящённым важности причащения святых Христовых таин.
В пресс-службе епархии добавили, что литургия преждеосвященных Даров также называется литургией Григория Двоеслова. На этом богослужении верующим для причащения предлагаются святые Дары, которые были освящены на предыдущей воскресной литургии и сохранялись на дискосе или в специальном ковчежце на престоле.