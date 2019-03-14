0
23:00
Полицейских познакомили с историей уголовно-исполнительной системы и Псковского филиала Академии ФСИН
22:58
Литургию преждеосвященных Даров возглавил митрополит Тихон в кафедральном соборе Пскова
22:37
Воздержаться от выхода на лед в весеннее время призывают псковичей инспекторы ГИМС
22:01
Весовую гирьку Х века из поселения Горожане Новосокольнического района продемонстрировали археологи
20:30
Полиция продолжает искать двух пропавших псковских подростков
18:18
Титанические усилия
17:57
«Привет, ивент!» - 14 марта (ЗВУК)
Еще новости
Общество

Епископ Сергий совершил богослужение в Вознесенском соборе Великих Лук

13 марта, в среду первой седмицы Великого поста, епископ Великолукский и Невельский Сергий совершил первую в Великом посту литургию преждеосвященных Даров в Свято-Вознесенском кафедральном соборе Великих Лук, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Великолукской епархии.

Ему сослужили ключарь Свято-Вознесенского кафедрального собора Великие Луки протоиерей Сергий Матвеев, секретарь Великолукского епархиального управления иеромонах Нил (Лосев), клирики Свято-Вознесенского кафедрального собора Великих Лук иерей Евгений Глухоедов и иерей Андрей Гаврилов. Диаконский чин возглавил иеродиакон Артемий (Слесарев).

Богослужебные песнопения исполнил хор Свято-Вознесенского кафедрального собора Великих Лук под регентством Натальи Матвеевой. 

Накануне вечером, 12 марта, во вторник первой седмицы Великого поста, епископ Великолукский и Невельский Сергий совершил великое повечерие с чтением Великого покаянного канона преподобного Андрея Критского в храме Казанской иконы Божией Матери Великих Лук.

По окончании литургии епископ Сергий обратился к верующим с архипастырским словом, посвящённым важности причащения святых Христовых таин.

В пресс-службе епархии добавили, что литургия преждеосвященных Даров также называется литургией Григория Двоеслова. На этом богослужении верующим для причащения предлагаются святые Дары, которые были освящены на предыдущей воскресной литургии и сохранялись на дискосе или в специальном ковчежце на престоле. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Полицейских познакомили с историей уголовно-исполнительной системы и Псковского филиала Академии ФСИН
14 марта 2019
Полицейских познакомили с историей уголовно-исполнительной системы и Псковского филиала Академии ФСИН
Литургию преждеосвященных Даров возглавил митрополит Тихон в кафедральном соборе Пскова
14 марта 2019
Литургию преждеосвященных Даров возглавил митрополит Тихон в кафедральном соборе Пскова
Воздержаться от выхода на лед в весеннее время призывают псковичей инспекторы ГИМС
14 марта 2019
Воздержаться от выхода на лед в весеннее время призывают псковичей инспекторы ГИМС
Весовую гирьку Х века из поселения Горожане Новосокольнического района продемонстрировали археологи
14 марта 2019
Весовую гирьку Х века из поселения Горожане Новосокольнического района продемонстрировали археологи
Полиция продолжает искать двух пропавших псковских подростков
14 марта 2019
Полиция продолжает искать двух пропавших псковских подростков
«Привет, ивент!» - 14 марта (ЗВУК)
14 марта 2019
«Привет, ивент!» - 14 марта (ЗВУК)
Тамара Гвердцители. Начало.
14 марта 2019
Тамара Гвердцители. Начало.
Союз нерушимый: ПАИ-live с Александром Голышевым
14 марта 2019
Союз нерушимый: ПАИ-live с Александром Голышевым

Идет загрузка...