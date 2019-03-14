0
23:00
Полицейских познакомили с историей уголовно-исполнительной системы и Псковского филиала Академии ФСИН
22:58
Литургию преждеосвященных Даров возглавил митрополит Тихон в кафедральном соборе Пскова
22:37
Воздержаться от выхода на лед в весеннее время призывают псковичей инспекторы ГИМС
22:01
Весовую гирьку Х века из поселения Горожане Новосокольнического района продемонстрировали археологи
20:30
Полиция продолжает искать двух пропавших псковских подростков
18:18
Титанические усилия
17:57
«Привет, ивент!» - 14 марта (ЗВУК)
Еще новости
Общество

Литургию преждеосвященных Даров возглавил митрополит Тихон в кафедральном соборе Пскова

13 марта, в среду 1-й седмицы Великого поста, митрополит Псковский и Порховский Тихон совершил божественную литургию преждеосвященных Даров в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской епархии.

Ему сослужили благочинный церквей Псковского района, протоиерей Георгий Быков, клирики собора иеромонах Алексий (Годлевский), протоиерей Алексей Воронюк, иерей Артемий Лутченко, иерей Антоний Рехлов, иерей Антоний Савченко, насельники Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря иеромонах Анатолий (Донцу) и иеромонах Иларион (Карандеев).

За богослужением пел хор кафедрального собора под управлением Любови Быковой. По запричастном стихе митрополит Тихон обратился к собравшимся с проповедью.

По окончании литургии у раки с мощами блаженного Николая было «совершено славление ныне чтимому заступнику града Пскова».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Полицейских познакомили с историей уголовно-исполнительной системы и Псковского филиала Академии ФСИН
14 марта 2019
Полицейских познакомили с историей уголовно-исполнительной системы и Псковского филиала Академии ФСИН
Литургию преждеосвященных Даров возглавил митрополит Тихон в кафедральном соборе Пскова
14 марта 2019
Литургию преждеосвященных Даров возглавил митрополит Тихон в кафедральном соборе Пскова
Воздержаться от выхода на лед в весеннее время призывают псковичей инспекторы ГИМС
14 марта 2019
Воздержаться от выхода на лед в весеннее время призывают псковичей инспекторы ГИМС
Весовую гирьку Х века из поселения Горожане Новосокольнического района продемонстрировали археологи
14 марта 2019
Весовую гирьку Х века из поселения Горожане Новосокольнического района продемонстрировали археологи
Полиция продолжает искать двух пропавших псковских подростков
14 марта 2019
Полиция продолжает искать двух пропавших псковских подростков
«Привет, ивент!» - 14 марта (ЗВУК)
14 марта 2019
«Привет, ивент!» - 14 марта (ЗВУК)
Тамара Гвердцители. Начало.
14 марта 2019
Тамара Гвердцители. Начало.
Союз нерушимый: ПАИ-live с Александром Голышевым
14 марта 2019
Союз нерушимый: ПАИ-live с Александром Голышевым

Идет загрузка...