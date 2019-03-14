Литургию преждеосвященных Даров возглавил митрополит Тихон в кафедральном соборе Пскова
13 марта, в среду 1-й седмицы Великого поста, митрополит Псковский и Порховский Тихон совершил божественную литургию преждеосвященных Даров в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской епархии.
Ему сослужили благочинный церквей Псковского района, протоиерей Георгий Быков, клирики собора иеромонах Алексий (Годлевский), протоиерей Алексей Воронюк, иерей Артемий Лутченко, иерей Антоний Рехлов, иерей Антоний Савченко, насельники Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря иеромонах Анатолий (Донцу) и иеромонах Иларион (Карандеев).
За богослужением пел хор кафедрального собора под управлением Любови Быковой. По запричастном стихе митрополит Тихон обратился к собравшимся с проповедью.
По окончании литургии у раки с мощами блаженного Николая было «совершено славление ныне чтимому заступнику града Пскова».