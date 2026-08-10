Опасный комар – переносчик малярии появился в России

16:40, 10 августа 2026, ПАИ

Специалисты Государственного университета просвещения зафиксировали распространение на территории России и Белоруссии вида комаров Anopheles plumbeus, известного как дупляной комар. Этот вид является единственным в Европе переносчиком возбудителя особо опасной тропической малярии. Об этом сообщает «Газета.ru».

Ранее самки этих насекомых обитали преимущественно в лесах и редко нападали на человека, однако в последнее время их поведение изменилось.

Учёные выяснили, что ключевой причиной распространения стало изменение мест выплода. Самки комара научились откладывать яйца не только в естественных укрытиях, таких как дупла, пни и развилки деревьев, но и в искусственных ёмкостях антропогенного происхождения – автомобильных покрышках, вазонах и подобных объектах. Это позволило виду выйти за пределы своего нативного ареала, который ранее ограничивался широколиственными лесами, и значительно увеличить численность популяции вблизи человека.

Присутствие Anopheles plumbeus было обнаружено на территориях Черноморского побережья Кавказа, Крыма и в Могилёвской области Белоруссии.