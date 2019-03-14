Заупокойную литию на могиле Павла Адельгейма совершил митрополит Тихон

19:52, 14 марта 2019, ПАИ

Вечером 13 марта, в среду 1-й седмицы Великого поста, митрополит Псковский и Порховский Тихон совершил чтение Великого покаянного канона преподобного Андрея Критского в храме святых Жен-Мироносиц Пскова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской епархии.

Чин великого повечерия совершили иерей Александр Николаев, настоятель храма святых Жен-Мироносиц и иерей Павел Орлов, клирик храма святых Жен-Мироносиц.

За богослужением молились многочисленные прихожане и паломники. По окончании богослужения митрополит Тихон обратился к собравшимся с проповедью.

Затем митрополит совершил заупокойную литию по прежнему настоятелю храма протоиерею Павлу Адельгейму на его могиле, у стен возрожденного им храма святых Жен-Мироносиц.

Напомним, Павел Адельгейм был убит у себя дома 5 августа 2013 года кинооператором из Москвы Сергеем Пчелинцевым, который приехал к священнослужителю за несколько дней до этого просить помощи в исцелении. Отец Павел из чувства сострадания и милосердия ответил ему согласием и разрешил пожить в своем доме.

Вечером 5 августа убийца, страдая параноидальной шизофренией, взял на кухне нож и нанес им удар в сердце отцу Павлу. От полученного ранения тот скончался на месте происшествия.

Согласно заключению комплексной судебной психолого-психиатрической комиссии экспертов, Пчелинцев страдает хроническим психическим расстройством в форме параноидальной шизофрении, которое лишало его в период, относящийся к инкриминируемому деянию, возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В результате обвиняемый в убийстве был помещён в психиатрическую больницу.