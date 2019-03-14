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Общество

Повечерие с чтением Великого покаянного канона Андрея Критского в соборе Невеля совершил епископ Сергий

Вечером 13 марта, в среду первой седмицы Великого поста, епископ Великолукский и Невельский Сергий совершил великое повечерие с чтением Великого покаянного канона преподобного Андрея Критского в Свято-Троицком кафедральном соборе Невеля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Великолукской епархии.

За богослужением молились клирики собора, многочисленные прихожане и паломники. По окончании богослужения епископ Сергий обратился к собравшимся с архипастырским словом, посвящённым Великому покаянному канону преподобного Андрея Критского.

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