Повечерие с чтением Великого покаянного канона Андрея Критского в соборе Невеля совершил епископ Сергий
Вечером 13 марта, в среду первой седмицы Великого поста, епископ Великолукский и Невельский Сергий совершил великое повечерие с чтением Великого покаянного канона преподобного Андрея Критского в Свято-Троицком кафедральном соборе Невеля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Великолукской епархии.
За богослужением молились клирики собора, многочисленные прихожане и паломники. По окончании богослужения епископ Сергий обратился к собравшимся с архипастырским словом, посвящённым Великому покаянному канону преподобного Андрея Критского.