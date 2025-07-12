Петров пост завершается у православных верующих сегодня

10:28, 12 июля 2025, ПАИ

Сегодня, 12 июля, в православной церкви отмечается День памяти апостолов Петра и Павла. В этот день заканчивается Петров пост, пишет calend.ru.

Пост начался 16 июня, в понедельник, ровно через неделю после Дня Святого Духа, следующего за Троицей. Другими словами, на 57-й день после Пасхи. Петров пост установлен в память первоверховных апостолов Петра и Павла, которые постились, подготавливая себя для Евангельской проповеди.

День памяти апостолов Петра и Павла – христианский праздник в Русской православной церкви, считается одним из великих. Хотя он и не относится к двенадцати главным праздникам церковного года, но всё же отмечается с особым почтением. В этот день верующие собираются в храме на торжественное богослужение.