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Общество

Две псковские организации привлек суд к ответственности за воспрепятствование Роструду

Мировой суд в Пскове назначил административное наказание ООО «АТП №8» и ООО «Астарта-Псков» за воспрепятствование контрольно-надзорным мероприятиям Государственной инспекции труда в Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе инспекции.

Отмечается, что работодатели указанных обществ с ограниченной ответственностью не представили в Роструд затребованные документы, необходимые для проведения проверки.

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