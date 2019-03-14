Две псковские организации привлек суд к ответственности за воспрепятствование Роструду
Мировой суд в Пскове назначил административное наказание ООО «АТП №8» и ООО «Астарта-Псков» за воспрепятствование контрольно-надзорным мероприятиям Государственной инспекции труда в Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе инспекции.
Отмечается, что работодатели указанных обществ с ограниченной ответственностью не представили в Роструд затребованные документы, необходимые для проведения проверки.