На Запсковье появилась полноценная зона отдыха с игровым комплексом и велопарковкой

16:59, 10 августа 2026, ПАИ

Работы по благоустройству завершились на общественной территории между домами № 12, 14 и 16 на улице Звёздной и домом № 13 на Сиреневом бульваре в Пскове. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём канале в мессенджере MAX.



Фото: из канала Бориса Елкина в мессенджере MAX



Фото: из канала Бориса Елкина в мессенджере MAX



Фото: из канала Бориса Елкина в мессенджере MAX



Фото: из канала Бориса Елкина в мессенджере MAX



Фото: из канала Бориса Елкина в мессенджере MAX



Фото: из канала Бориса Елкина в мессенджере MAX











«Подрядчику осталось устранить лишь мелкие замечания. Благодаря федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни» здесь появилась полноценная зона отдыха», – отметил глава Пскова.

Теперь жители микрорайона могут с комфортом гулять по асфальтированным дорожкам, отдыхать на новых скамейках и беседовать в уютной обстановке. Для велосипедистов оборудовали удобную велопарковку, дети могут весело проводить время на игровом комплексе, а любители активного отдыха – попробовать свои силы в панна‑футболе.

Пространство, по словам Бориса Елкина, удобно и для других активностей: можно бегать, кататься на роликах – территория станет отличной площадкой для разных видов досуга. Здесь также установлено освещение – теперь здесь комфортно и по вечерам. Для безопасности жителей работают камеры видеонаблюдения. Потихоньку всходит газон.

«На будущее планируем проработать вопрос с хоккейной площадкой. Подумаем, как гармонично вписать её в пространство, чтобы территория оставалась удобной и интересной для жителей всех возрастов», – заключил глава Пскова.

Ранее сообщалось, что первый камень в основание центра пляжных видов спорта «Дюна» заложили в Пскове. Спортивный объект появится в микрорайоне Овсище на улице Леона Поземского рядом с политехническим колледжем.