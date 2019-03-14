Полиция продолжает искать двух пропавших псковских подростков

20:30, 14 марта 2019, ПАИ

ОМВД России по Псковскому району продолжает устанавливать местонахождение несовершеннолетних Никиты Букшована и Максима Дмитриева, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, 12 марта около 9:00 из Москвинской средней школы в деревне Кирово Псковского района ушли в неизвестном направлении учащийся 8 класса Никита Букшован 2002 года рождения и учащийся 7 класса Максим Дмитриев 2004 года рождения. До настоящего времени их местонахождение неизвестно.

Приметы Никиты Букшована: невысокого роста, плотного телосложения. Был одет в черную куртку, синие брюки с белыми лампасами, вязаную шапку серо-черно-бордового цвета, серо-серебристые кроссовки, сине-белый шарф с надписью «Зенит». Ранее неоднократно уходил.

Приметы Максима Дмитриева: невысокого роста, худощавого телосложения, волосы рыжие. Был одет в черную куртку, светлый шарф, синие джинсы и черные кроссовки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении этих подростков, просят обратиться в ОМВД России по Псковскому району по телефонам: 8(8112) 676-872, 676- 851 или 02.