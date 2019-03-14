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Общество

Весовую гирьку Х века из поселения Горожане Новосокольнического района продемонстрировали археологи

Археологи продемонстрировали весовую гирьку Х века из прошлогодних раскопок на поселении Горожане в Новосокольническом районе, сообщается в Instagram Археологического центра Псковской области.

Фото: Археологический центр Псковской области

Отмечается, что такие гирьки, изготовленные из железа и покрытые слоем меди, использовались для взвешивания серебра при расчётах за товары. «Отличительной особенностью этой находки является её прекрасная сохранность», – отметили специалисты.

«Наши реставраторы расчищают, стабилизируют и готовят находки из раскопов к передаче на постоянное хранение в государственный музейный фонд», – добавили археологи.

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