Весовую гирьку Х века из поселения Горожане Новосокольнического района продемонстрировали археологи

22:01, 14 марта 2019, ПАИ

Археологи продемонстрировали весовую гирьку Х века из прошлогодних раскопок на поселении Горожане в Новосокольническом районе, сообщается в Instagram Археологического центра Псковской области.

Отмечается, что такие гирьки, изготовленные из железа и покрытые слоем меди, использовались для взвешивания серебра при расчётах за товары. «Отличительной особенностью этой находки является её прекрасная сохранность», – отметили специалисты.

«Наши реставраторы расчищают, стабилизируют и готовят находки из раскопов к передаче на постоянное хранение в государственный музейный фонд», – добавили археологи.