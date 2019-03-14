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Общество

Воздержаться от выхода на лед в весеннее время призывают псковичей инспекторы ГИМС

Государственные инспекторы по маломерным судам ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Псковской области» призывают граждан воздержаться от выхода на лед в весеннее время, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По словам государственного инспектора Екатерины Суворовой, в такой ситуации поверхностная вода впитывается в лёд и нарушает его монолитную структуру, вызывая распадение льда на отдельные вертикально стоящие кристаллы и создавая так называемую игольчатую структуру. Одновременно лёд подтаивает снизу: его размывает течение.

В отличие от зимнего льда, который, ломаясь, предупреждает треском, весенний лёд с шипящим звуком распадается под ногами неосторожного человека, и он проваливается в воду. По этим причинам весенний лёд очень опасен, подчеркнули в ведомстве.

Чтобы трагедии не произошло, сотрудники ГИМС напоминают жителям нашего региона о необходимости трезво оценивать актуальность рыбалки со льда. «Лучше оставить её до следующего сезона», – советует Екатерина Суворова.

Для того, чтобы предупредить несчастные случаи на весеннем льду, инспекторы ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Псковской области» проводят профилактические рейды и патрулирования на водных объектах. Основная цель таких мероприятий – не допустить гибели людей на водных объектах и ознакомить население с распоряжением администрации Псковской области от 5 марта № 6 о запрете выхода на лед Псковского, Теплого и Чудского озер Псковской области.

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