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Общество

Очевидцев столкновения автомобилей на Инженерной в Пскове ищет полиция

9 марта в 13:35 минут в Пскове у дома №90в на улице Инженерной произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Škoda Fabia и ВАЗ-21103. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в результате ДТП пострадали находившийся в иномарке 32-летний пассажир и 46-летний водитель ВАЗа.

Всех, кто стали очевидцами произошедшего или владеют какой-либо информацией о данном дорожно-транспортном происшествии, просят обратиться по телефонам 29-25-83 или 02.

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