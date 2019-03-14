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Общество

Жителям Псковского района предлагают помочь с настройкой цифрового телевидения

Жителям Псковского района предлагают помощь в подключении цифрового телевидения. Как сообщили Псковскому агентству информации в муниципалитете, в связи с переходом на цифровое эфирное телевизионное вещание на территории Псковской области сформирована команда волонтеров-студентов Псковского государственного университета.

Отмечается, что команда готова оказать содействие при подключении оборудования для приема цифрового эфирного телевидения. При необходимости нужно обращаться в администрации сельских поселений. «Они направят добровольного помощника, который решит данную проблему», – добавили в администрации района.

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