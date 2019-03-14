5-километровый марш к месту подвига Александра Матросова совершили воспитанники ДОСААФ Псковской области

20:12, 14 марта 2019, ПАИ

Участники военно-патриотического клуба «Искра» при Великолукском авиационно-спортивном клубе ДОСААФ совершили 25-километровый марш в деревню Чернушки Псковской области, к месту, где совершил свой подвиг Александр Матросов. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Патриотическая акция была посвящена Дню защитника Отечества, 76-й годовщине подвига Александра Матросова, 95-летию со дня его рождения, а также в память о 25 разведчиках 2-й ордена Жукова отдельной бригады специального назначения, погибших 19 лет назад в вооруженном конфликте на Северном Кавказе.

В рамках акции администрации Псковской области и Великих Лук организовали памятные мероприятия, посвящённые этим событиям и датам. В них участвовали представители местного отделения ДОСААФ, органов власти Локнянского и Бежаницкого районов, учащиеся образовательных организаций и кадетской школы Великих Лук, ветераны труда и военной службы, а также местные жители.

Отмечается, что активными участниками мероприятий были юнармейцы Великих Лук из школы № 1, кадетской школы и лицея № 10. Они вместе с членами клуба «Искра» несли почетную караульную службу у памятника Александру Матросову, возложили к его подножию цветы, приняли участие в спортивных состязаниях.

Всем участникам 25-километрового марша была вручена памятная медаль от Великолукского авиационно-спортивного клуба ДОСААФ.