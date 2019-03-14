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Общество

Презентация стихов Людмилы Тишаевой пройдет в Пскове 24 марта

24 марта в 15:00 библиотека «Родник» имени С. А. Золотцева в Пскове приглашает на презентацию сборника стихов псковской писательницы Людмилы Тишаевой, автора нескольких поэтических сборников, в том числе и для детей, сообщили Псковскому агентству информации в библиотеке.

В программе встречи презентация книги, поэтические страницы, а также интерактив для детей и взрослых. В завершении пройдет выставка и продажа новых книг автора «В школе весело учиться» и «Бабушкина азбука».

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