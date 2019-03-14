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Общество

«Литературный круиз» по басням Крылова совершили псковские школьники в библиотеке «Родник»

13 марта в библиотеке «Родник» имени С. А. Золотцева пятиклассники совершили «литературный круиз» по басням Ивана Крылова, сообщили Псковскому агентству информации в библиотеке.

Учащимся рассказали об основных фактах биографии писателя, его непростой судьбе, склонности к искусству, наукам и литературе. Также для школьников провели викторину по знаменитым басням.

В рамках мероприятия читатели встретились с псковским художником Константином Зининым. В 1993 году он закончил графический факультет Московского государственного академического художественного института имени В. И. Сурикова и защитил диплом серией иллюстраций к басням Ивана Крылова в технике офорт, о которых и рассказал школьникам.

Иллюстрации сделаны им к басням «Тень и Человек», «Музыканты», «Рыбья пляска», «Демьянова уха», «Любопытный» и другим. На иллюстрации к басне «Гуси» можно увидеть самого Ивана Крылова.

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