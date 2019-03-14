Четвертый «Круг благотворителей» пройдет в Палкинском районе 15 марта
15 марта в 14:00 в Харлапковской школе деревни Слопыгино Палкинского района пройдет четвертый в Псковской области «Круг благотворителей», сообщили Псковскому агентству информации организаторы мероприятия.
В этот раз на «Круге благотворителей» будет представлен один проект – НКО «Равные возможности» ищет поддержки у населения Палкинской волости в приобретении мультимедийного проектора, экрана и крепления к ним для актового зала Харлапковской школы. Отмечается, что необходимость в проекторе продиктована использованием помещений школы, как социокультурного центра Палкинской волости. При отсутствии помещений у Дома культуры, большинство мероприятий микрорайона проходит в здании школы.
«Организаторами культурно-массовых мероприятий являются педагоги школы. Установка мультимедийного проектора позволит сделать праздники ярче, даст возможность добавить видеоряд, расширить перечень и разнообразие проводимых мероприятий», - пояснила инициатор проекта Ольга Потапова, главный специалист Управления образования администрации Палкинского района, волонтер НКО «Равные возможности».
Сумма, необходимая для реализации проект – 50 тысяч рублей. Организатором мероприятия является благотворительный фонд развития местного сообщества «Добрый город».