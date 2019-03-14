Полицейских познакомили с историей уголовно-исполнительной системы и Псковского филиала Академии ФСИН

23:00, 14 марта 2019, ПАИ

В 140-летие со дня образования уголовно-исполнительной системы начальник и слушатели Центра профессиональной подготовки УМВД России по Псковской области побывали в Псковском филиале академии ФСИН России, где встретились с руководством образовательной организации и познакомились с музейной экспозицией вуза.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе учебного заведения, выставка, которую увидели гости, раскрывает вехи становления образовательной организации, рассказывая обо всех сферах его деятельности: образовательной, научной, культурной и спортивной и, конечно, большая роль отводится людям, которые создавали 26-летнюю историю вуза.

Среди первых выпускников Псковской специальной средней школы МВД России, которая является прародителем сегодняшней образовательной организации, – начальник Центра профессиональной подготовки УМВД России по Псковской области Сергей Иванов. «Спустя 20 лет, переступив порог учебного заведения, он был приятно удивлен, что здесь сохраняется историческая память, чтут традиции и приумножают их», – отметили в пресс-службе.

Начальник Псковского филиала академии Дмитрий Панарин напомнил, что в 2001 году специальная средняя школа МВД России была преобразована в Псковский юридический институт ФСИН России, который стал готовить кадры для уголовно-исполнительной системы и успешно продолжает делать это уже в составе Академии ФСИН России.

Руководители образовательных организаций двух ведомств пришли к мнению о необходимости сотрудничества в сфере обмена опытом работы.

«Узнав, что в Псковском филиале академии, как и Центре профессиональной подготовки УМВД России по Псковской области, проходят профессиональное обучение граждане, впервые принятые на службу, понимаю, что нам необходимо сотрудничать», – отметил Сергей Иванов.

«Мы обязательно будем обмениваться передовым опытом работы в сфере профессиональной подготовки кадров», – сказал Дмитрий Панарин и пригласил слушателей Центра профессиональной подготовки УМВД России по Псковской области получить высшее образование в стенах Псковского филиала академии.