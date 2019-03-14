Всемирный день сна празднуется 15 марта

09:39, 15 марта 2019, ПАИ

Всемирный день сна отмечается сегодня, 15 марта. Как пишет портал calend.ru, впервые он был проведен 14 марта 2008 года по инициативе Международного комитета дня сна Международной ассоциации медицины сна и с тех пор отмечается ежегодно в пятницу перед днем весеннего равноденствия. Каждый год мероприятия в рамках дня посвящены определенной теме.

Во Всемирный день сна активизируется социальная реклама, устраиваются конференции и симпозиумы, посвященные повышению осведомленности о важности сна, проблемам сна и влиянию расстройств, связанных с его нарушением, на здоровье человека и общество в целом.

Отмечается, что сбалансированное питание, правильная организация режима дня, достаточное время для сна — необходимые условия для сохранения физического и психического здоровья на долгие годы.

Доказано, что длительные периоды «недосыпа» негативно сказываются на качестве жизни: пропадает чувство юмора, появляется раздражительность, замкнутость, зацикленность на одних и тех же проблемах. Потеря всего лишь 4 часов сна снижает реакцию на 45%. Ухудшается память, возможно обострение различных заболеваний.

Медики называют плохой сон ступенью к будущим инсультам, инфарктам, гипертонии и другим серьезным заболеваниям. В то же время нормальный сон — один из действенных способов профилактики сердечно-сосудистых и многих других заболеваний, ожирения. Специалисты утверждают, что недосыпание не только снижает работоспособность, но и приводит к нервным расстройствам. Сон помогает мозгу избавиться от всего лишнего, «счищая» с нейронных соединений ненужные белки.

Для того чтобы высыпаться, достаточно следовать нескольким простым правилам: не накапливать периоды «недосыпа», не стоит принимать перед сном алкоголь и кофеиносодержащие продукты — они негативно влияют на нервную систему. Известно, что вредит качеству сна чувство голода или, наоборот, переедание. После ужина и до сна должно пройти около 4-х часов.

Однако, спать много — не менее вредно, чем недосыпать. По мнению ученых, идеальная продолжительность сна взрослого человека составляет 7-8 часов в сутки. Некоторые специалисты считают, что женщинам требуется дополнительный час сна, потому что они более эмоциональны. Детям для нормальной работы организма необходимо спать не меньше 10 часов в сутки. Полноценный сон может снизить у них проявления синдрома дефицита внимания и гиперактивности и улучшить поведение.