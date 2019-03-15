Ветераны неудачи

16:09, 15 марта 2019, ПАИ

С 13 марта на Netflix можно посмотреть картину «Тройная граница»: бодрый боевик режиссера Джей Си Чендора, в котором Бен Аффлек и еще несколько голливудских звезд-мужчин нападают на фазенду наркобарона и бегают по дождливым джунглям с крадеными миллионами. Муслим Камалов рассказывает, чем хорош и чем ужасен блокбастер-дразнилка Чендора.

Бывший элитный спецназовец Сантьяго Гарсия по прозвищу «Папа» (Оскар Айзек) подбивает своих четырех ̶с̶ы̶н̶о̶в̶е̶й̶ корешей-сослуживцев, ныне уже пенсионеров, на заманчивую, но не совсем безопасную авантюру. Он предлагает отправиться в джунгли на границе Парагвая, Аргентины и Бразилии, отыскать там виллу наркобарона Габриэля Мартина (Рейнальдо Гальегос) и, желательно втихую, обчистить ее.

Некогда братья по оружию «Папы», среди которых есть брюхатый риелтор на стадии развода Том Дэвис (Бен Аффлек), военный психолог Уильям Миллер (Чарли Ханнэм), безработный торчок Франциско Моралес (Педро Паскаль) и боец смешанных единоборств, подрабатывающий также продавцом в супермаркете, Бен Миллер (Гаррет Хедлунд) реагируют на просьбу Гарсии о помощи по-разному. Но скудная пенсия от жадного и неблагодарного государства, а также накопившиеся жизненные проблемы заставляют сомневающихся бойцов снова облачиться в старые латы и вспомнить, как нажимать на курок.

Не самая плохая затея – собрать под одним тропическим солнцем Бена Аффлека, Педро Паскаля, Чарли Ханнэма, Гаррет Хедлунда и Оскара Айзека, дать им в руки по автомату, поместить в практически безвыходную боевую ситуацию в непроходимых джунглях, кишащими грозными террористами, в нужные моменты подбросить пару поворотов сюжета и зафиналить эпичной битвой. Но пригласить этих мужчин на огонек и не придумать, что с ними делать на протяжении почти что всей картины – вариант тоже отнюдь не лучший. Однако именно его и придерживается режиссер Джей Си Чендор.

У картины есть и светлые стороны: за изобразительную сторону отвечает талантливый отечественный оператор Роман Васьянов («Яркость», «Ярость», «Отряд самоубийц, «Патруль»). Его камера плавно и элегантно прокатывается из стороны в сторону, а также выписывает отличные небесные пируэты в нужные моменты.

На первый взгляд кажется, что из постера и трейлера фильма «Тройная граница» считывается некое послание создателей. Что-то типа «посмотрите нас, мы, как «Неудержимые», скрещенные с «Форсажем» и другими олдскульными боевиками 90-х, только от Netflix». И если авторы и лукавят, то лишь отчасти: в фильме и правда есть несколько действительно хорошо поставленных перестрелок, напряженный до предела стелс-эпизод на упакованной, в прямом смысле, деньгами фазенде наркобарона, и одна, пусть немного вялая, но все равно весьма старательно выполненная погоня на лазурном побережье.

Правда, предшествующие этим эпизодам события, призванные раскрыть характеры персонажей и послужить подводкой к кульминации, дико напоминают недавний «Завод» Юрия Быкова (есть даже похожие сцены в тесной раздевалке и под дождем!). То есть буквально всю первую половину ленты занимают уже знакомые разговоры нескольких мужиков о том, что им плохо живется на белом свете и что, если не поднять задницу с дивана, в лучшую сторону ни черта не поменяется. Но в отличие от быковской пьесы, персонажи Чендора имеют четкий план, более профессиональны и решительны, не столь выпукло ущербно-жалки и разговаривают, как нормальные люди.

Но за всей этой, казалось бы, крепкой сюжетной динамикой, ощущается некая пустота. Вроде бы Чендор в паре со сценаристом Марком Боалом (писал «Повелителя бури» и «Детройт» для Кэтрин Бигелоу) запрягали в начале бодрую и откровенно жанровую ленту, своеобразный бадди-муви с перестрелками в джунглях, с которой можно было бы успешно скоротать домашний пятничный вечерок. Но в итоге создатели зачем-то обманывают зрителя и превращают свою рядовую историю о спецоперации в басню про алчность, жадность, мужскую дружбу и жертвенность. От этого вся последняя треть картины представляет собой скорее скудное пособие по выживанию в диких природных условиях с сумками наперевес, набитыми миллионами долларов. Не сказать, что от этого вся история сильно страдает, но разочарование, все же, после титров остается.

После почетных поклонов авторов в сторону «Взвода» и «Апокалипсиса сегодня», фильм в итоге скатывается в абсурдность «Форсажей». К примеру, герои отчаянно пытаются перелететь Анды на перегруженном вертолете с клюквенной надписью «Аэросибирь», к которому тросом привязаны сумки с деньгами. Чендор упорно старается подбрасывать по ходу путешествия небольшие экшн-щепки, но время от времени вдруг швыряет сразу целое полено. Которое, впрочем, выгорает быстрее, чем ожидаешь.

Хватает в фильме и жанровых клише: к примеру, одно из уже классических, когда под аккомпанемент Run Through The Jungle герои едут на смертельное задание. И если про Оскара Айзека, Чарли Ханнэма, Педро Паскаля, Гаррета Хедлунда и можно сказать, что им есть что играть в фильме, то Бен Аффлек - всю дорогу попросту уныл, ленив и изображает свой же самый знаменитый мем.

«Тройная граница» - вовсе не откровенно плохой боевик, и в свои лучшие моменты может похвастаться крепкими брутальными перестрелками в стиле почетных вестернов, «Повелителя бури», «Черного ястреба» или той же «Ярости». Однако этому Netflix-блокбастеру Чендора, который почти полностью лишен индивидуальности и похож на миллионы лент с теми же джунглями, перестрелками, трагической гибелью героев, наркобаронами и прочим необходимым барахлом, суждено затеряться где-то на торрент-кладбищах.