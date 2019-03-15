Псковские повара зарабатывают столько же, сколько их коллеги в Великом Новгороде и Смоленске

10:56, 15 марта 2019, ПАИ

В Пскове повар горячего цеха в среднем зарабатывает 20 тысяч рублей в месяц, сообщает Superjob. При этом его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 37 тысяч рублей в месяц, в Санкт-Петербурге – 30 000 рублей в месяц.

В соседних крупных городах средняя зарплата представителей этой профессии достигает следующих показателей: Тверь – 23 тысячи рублей, Великий Новгород – 20 тысяч рублей, Смоленск – 20 тысяч рублей, Ленинградская область – 25 тысяч рублей в месяц.