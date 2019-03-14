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Пропавшие 12 марта ученики москвинской школы найдены в Пскове

Полиция установила местонахождение объявленных в розыск восьмиклассника Никиты Букшована 2002 года рождения и семиклассника Максима Дмитриева 2004 года рождения, которые 12 марта около 9:00 ушли в неизвестном направлении из Москвинской средней школы в деревне Кирово Псковского района.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, подростки были обнаружены 14 марта около 21:00 в Пскове в районе улицы Боровой. С несовершеннолетними все в порядке. Они доставлены к их законным представителям.

Стражи порядка выразили благодарность журналистам средств массовой информации региона и всем неравнодушным гражданам, которые оказали содействие полиции в розыске Никиты Букшована и Максима Дмитриева.

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