Избавить от антибиотиков молоко планируют в России

13:15, 15 марта 2019, ПАИ

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) разрабатывает новый ГОСТ, согласно которому в сырье и готовой молочной продукции будут полностью запрещены антибиотики, сообщает газета «Известия».

По словам председателя технического комитета стандартизации «Молоко и продукты переработки молока» Росстандарта Аркадия Пономарева, рынку в России необходимы более строгие нормы содержания антибиотиков в продукции.

Аркадий Пономарев отметил, что, употребляя продукцию с антибиотиками, человек привыкает к ним. И если эти лекарства потребуются ему в период болезни, то могут не сработать.

Первый проект нового ГОСТа для молочной продукции технический комитет рассмотрит уже 16 апреля.