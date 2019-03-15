Избавить от антибиотиков молоко планируют в России
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) разрабатывает новый ГОСТ, согласно которому в сырье и готовой молочной продукции будут полностью запрещены антибиотики, сообщает газета «Известия».
По словам председателя технического комитета стандартизации «Молоко и продукты переработки молока» Росстандарта Аркадия Пономарева, рынку в России необходимы более строгие нормы содержания антибиотиков в продукции.
Аркадий Пономарев отметил, что, употребляя продукцию с антибиотиками, человек привыкает к ним. И если эти лекарства потребуются ему в период болезни, то могут не сработать.
Первый проект нового ГОСТа для молочной продукции технический комитет рассмотрит уже 16 апреля.