День подразделений экономической безопасности органов внутренних дел РФ отмечается 16 марта

11:17, 16 марта 2019, ПАИ

Сегодня, 16 марта, отмечается День подразделений экономической безопасности органов внутренних дел Российской Федерации. Об этом сообщает calend.ru.



Предшественником этой службы был Отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности и спекуляцией (ОБХСС), созданный 16 марта 1937 года приказом НКВД № 0018 в составе Главного управления милиции Народного комиссариата внутренних дел СССР. В принятом положении об ОБХСС, в частности, говорилось, что он создается для «обеспечения борьбы с хищениями социалистической собственности в организациях и учреждениях государственной торговли, а также для борьбы со спекуляцией». В феврале 1992 года в составе МВД России было создано Главное управление по экономическим преступлениям (ГУЭП), которое спустя пять лет было переименовано в ГУБЭП — Главное управление по борьбе с экономическими преступлениями. В июне 2001 года оно вошло в состав Службы криминальной милиции МВД России, а через два года в структуре министерства начала действовать Федеральная служба по экономическим и налоговым преступлениям. В результате административной реформы она стала Департаментом экономической безопасности (ДЭБ).

Сегодня ГУЭБиПК — самостоятельное структурное подразделение центрального аппарата МВД России, обеспечивающее и осуществляющее функции Министерства по выработке и реализации государственной политики и нормативному правовому регулированию в области экономической безопасности государства, а также выполняющее иные функции в соответствии с Положением о ГУЭБиПК, нормативными правовыми актами МВД России.

Более трети экономических преступлений относятся к категории тяжких и особо тяжких. Тем не менее, отмечается, что борьба с преступностью в сфере экономики стала вестись более ответственно и качественно, хорошие результаты достигнуты на потребительском рынке, в кредитно-финансовой сфере и внешнеэкономической деятельности.