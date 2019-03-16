День подразделений экономической безопасности органов внутренних дел РФ отмечается 16 марта
Сегодня, 16 марта, отмечается День подразделений экономической безопасности органов внутренних дел Российской Федерации. Об этом сообщает calend.ru.
Предшественником этой службы был Отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности и спекуляцией (ОБХСС), созданный 16 марта 1937 года приказом НКВД № 0018 в составе Главного управления милиции Народного комиссариата внутренних дел СССР. В принятом положении об ОБХСС, в частности, говорилось, что он создается для «обеспечения борьбы с хищениями социалистической собственности в организациях и учреждениях государственной торговли, а также для борьбы со спекуляцией». В феврале 1992 года в составе МВД России было создано Главное управление по экономическим преступлениям (ГУЭП), которое спустя пять лет было переименовано в ГУБЭП — Главное управление по борьбе с экономическими преступлениями. В июне 2001 года оно вошло в состав Службы криминальной милиции МВД России, а через два года в структуре министерства начала действовать Федеральная служба по экономическим и налоговым преступлениям. В результате административной реформы она стала Департаментом экономической безопасности (ДЭБ).
Сегодня ГУЭБиПК — самостоятельное структурное подразделение центрального аппарата МВД России, обеспечивающее и осуществляющее функции Министерства по выработке и реализации государственной политики и нормативному правовому регулированию в области экономической безопасности государства, а также выполняющее иные функции в соответствии с Положением о ГУЭБиПК, нормативными правовыми актами МВД России.
Более трети экономических преступлений относятся к категории тяжких и особо тяжких. Тем не менее, отмечается, что борьба с преступностью в сфере экономики стала вестись более ответственно и качественно, хорошие результаты достигнуты на потребительском рынке, в кредитно-финансовой сфере и внешнеэкономической деятельности.