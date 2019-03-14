Сертификаты на отдых для детей из особенных семей появятся в России

09:41, 15 марта 2019, ПАИ

Министерство просвещения России разрабатывает механизм выдачи сертификатов на отдых для детей из особенных семей, сообщает газета «Известия».

Воспользоваться документом и отдохнуть за счет средств государства на российских курортах смогут родители с ребятами из многодетных, неполных, малообеспеченных семей, а также дети с ограниченными возможностями здоровья.

Потенциальными участниками программы смогут стать не менее 1 млн семей ежегодно. Реализация проекта обойдется в 80 млрд рублей в год.

На сегодняшний день, по данным Минпросвещения, семейный отдых в российских санаторных оздоровительных лагерях по собственным программам оплачивают власти 41 региона. Однако число участников таких программ порой ограничено определенными требованиями, а дорогу до места отдыха зачастую приходится оплачивать родителям.