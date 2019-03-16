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Общество

«Шанс» приглашает псковичей на прогулку с собаками

16 и 17 марта пункт передержки зоозащитной организации «Шанс» приглашает псковичей на прогулку с собаками. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в «Шансе».

Тем, кто решит принять участие в прогулке, следует иметь непромокаемую закрытую обувь без каблука. Также рекомендуется приезжать к животным в рабочей одежде. Приветствуется опыт общения с собаками. Дети до 16 лет могут принимать участие в прогулке с собакой только в сопровождении взрослых.  

 «В субботу температура составит +4 градуса, в воскресенье будет +5. На берегу будет мокро и грязно, обувь - непромокаемая. Будет ветрено. Но все равно приходите гулять с собаками, они очень ждут!» - отметили в «Шансе».

Дополнительную информацию можно получить по телефонам 61-03-03.    

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