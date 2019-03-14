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Общество

Михаил Ведерников обсудил концепцию ганзейского форума с Нинель Салагаевой и Андреем Михеевым

14 марта губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил со своим заместителем Нинель Салагаевой и председателем Комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андреем Михеевым в ходе рабочего совещания концепцию форума в рамках 39-х Ганзейский дней, который пройдет в регионе 28 и 29 июня.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, глава региона акцентировал внимание на том, что главнейшая задача предстоящего форума заключается в презентации потенциала Псковской области с экономической и инвестиционной стороны, а также создании площадки для эффективной международной кооперации. Отмечается, что уже изъявили желание стать партнерами ГК «Ростех» и ПАО «Транснефть».

По словам Нинель Салагаевой, на форум приглашены полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе, руководители Минэкономразвития, несколько субъектов округа, Ганзейского союза и объединений бизнеса. Планируется, что в нем примут участие порядка 300 человек.

Пленарное заседание и тематические секции пройдут в рамках деловой части форума. Они коснутся вопросов ведения бизнеса, сотрудничества и туризма. 30 предприятий подтвердили свое участие на выставочной части форума, где будет располагаться открытая площадка для демонстрации промышленных возможностей региона.

По итогам совещания губернатор дал указание создать рабочую группу по подготовке форума, решить вопрос о его наименовании и наполнении, а также предусмотреть участие в нем как отечественных спикеров, так и зарубежных.

Михаил Ведерников подчеркнул, что предстоящий ганзейский форум – ответственное и серьезное мероприятие, которое должно пройти на высоком уровне.

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