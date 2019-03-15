Посвящённый фестивалю «Словенское поле» вечер прошёл в центральном Доме литераторов в Москве

14:44, 15 марта 2019, ПАИ

12 марта в Москве в центральном Доме литераторов прошёл поэтический вечер «Фестиваль Словенское поле собирает друзей», на котором состоялась презентация поэтического сборника «Словенское поле — 2018» и был анонсирован фестиваль «Словенское поле – 2019».

Как сообщили Псковскому агентству информации в Псковском региональном отделении Союза писателей России, вечер собрал участников фестиваля «Словенское поле» разных лет – поэтов Пскова, Санкт-Петербурга, Смоленска, Москвы и Московской области. В начале мероприятия был показан видеоролик об истории фестиваля с момента его основания, его целях, конкурсах, проводимых в рамках фестиваля.

С приветственным словом к участникам встречи обратился председатель правления Союза писателей России Николай Иванов. Он обратил внимание на важность мероприятия, которое ежегодно проводит Псковское региональное отделение Союза писателей России, как для Псковской области, так и для литературного сообщества России в целом.

Конкурсанты и члены жюри поделились воспоминаниями и впечатлениями о встречах в Изборске и Пскове, звучали стихи и песни. Вечер продолжался более двух часов.