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Культура

Посвящённый фестивалю «Словенское поле» вечер прошёл в центральном Доме литераторов в Москве

12 марта в Москве в центральном Доме литераторов прошёл поэтический вечер «Фестиваль Словенское поле собирает друзей», на котором состоялась презентация поэтического сборника «Словенское поле — 2018» и был анонсирован фестиваль «Словенское поле – 2019».

Как сообщили Псковскому агентству информации в Псковском региональном отделении Союза писателей России, вечер собрал участников фестиваля «Словенское поле» разных лет – поэтов Пскова, Санкт-Петербурга, Смоленска, Москвы и Московской области. В начале мероприятия был показан видеоролик об истории фестиваля с момента его основания, его целях, конкурсах, проводимых в рамках фестиваля.

С приветственным словом к участникам встречи обратился председатель правления Союза писателей России Николай Иванов. Он обратил внимание на важность мероприятия, которое ежегодно проводит Псковское региональное отделение Союза писателей России, как для Псковской области, так и для литературного сообщества России в целом.

Конкурсанты и члены жюри поделились воспоминаниями и впечатлениями о встречах в Изборске и Пскове, звучали стихи и песни. Вечер продолжался более двух часов.

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