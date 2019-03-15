19 апреля в Пскове состоится отбор участников на танцевальный фестиваль «Без_предел»

10:42, 15 марта 2019, ПАИ

19 апреля в 16:00 в Пскове состоится отбор участников на танцевальный фестиваль «Без_предел». Мероприятие состоится в Псковском областном колледже искусств им. Н. А. Римского-Корсакова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском городском молодёжном центре.

Коллективы будут выступать в той очередности, в которой они записывались на фестиваль. В финал выйдут не более 15 команд. Уже 20 апреля в спортивно-развлекательном парке «Простория» пройдут финальные выступления.

Подать заявку на нужную номинацию можно в официальной группе фестиваля «ВКонтакте» (номинации и регистрация в информации группы), можно заполнить заявку на участие в Псковском городском молодёжном центре (улица Максима Горького,15) или прислать заявку на электронную почту с пометкой «БЕЗ_ПРЕДЕЛ 2019»: pgmc-pskov@mail.ru, указав в заявке: Ф.И.О., номинацию, дату рождения, телефон и e-mail (для сольных танцоров) или Ф.И.О. руководителя, телефон руководителя, номинацию (для коллективов).

Организаторами танцевального фестиваля выступают Псковский городской молодёжный центр, школа танцев Dance Family и хип-хоп центр «Хоть отбавляй». Участникам необходимо ознакомиться с положением фестиваля.