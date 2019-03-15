0
10:56
Псковские повара зарабатывают столько же, сколько их коллеги в Великом Новгороде и Смоленске
18:24
ПАО «Транснефть» и ГК «Ростех» подтвердили желание стать партнёрами ганзейского форума в Пскове
18:18
Титанические усилия
12:37
Михаил Сутягинский: Ничего, кроме заявленных гранул и плёнки, на заводе «Титан-Полимер» производиться не будет
12:32
Средняя зарплата на заводе «Титан-Полимер» составит 35 тысяч рублей
12:05
Михаил Сутягинский: Перед запуском псковского завода «Титан-Полимер» необходимо собрать 24 подписи от надзорных организаций
09:48
Руководство ГК «Титан» расскажет об экологической безопасности создаваемого в Псковской области производства
Еще новости
Экономика

ВТБ запустил продуктовую и цифровую фабрики для работы с малым и средним бизнесом

ВТБ внедряет новую модель взаимодействия с малым и средним бизнесом, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе банка. Специально для этого сегмента банк создал продуктовую и цифровую фабрики. Они будут заниматься разработкой и внедрением новых технологичных продуктов и услуг.

Продуктовая фабрика ВТБ, возглавляемая руководителем департамента анализа, координации и продуктового развития - старшим вице-президентом ВТБ Юлией Копытовой, нацелена на динамичное развитие транзакционных и кредитных продуктов для малого и среднего бизнеса. Ее работа позволит усовершенствовать и ускорить разработку новых предложений, полностью покрывающих потребности бизнеса, и обеспечит их оперативное внедрение на рынок.

Цифровую фабрику возглавляет руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса – старший вице-президент ВТБ Спартак Солонин. Подразделение отвечает за развитие дистанционных продаж и формирование комплекса небанковских сервисов для сегмента МСБ. Среди задач цифровой фабрики – организация бизнес-процессов продаж в дистанционных каналах, внедрение и развитие небанковских сервисов для предпринимателей, обеспечение клиентов современными цифровыми решениями для бизнеса, а также развитие новых digital-каналов коммуникаций.

«Один из ключевых приоритетов нашего банка – разработка и внедрение инновационных сервисов, которые интуитивно понятны клиентам и удобны в применении. Внедрение продуктовой и цифровой фабрик сформирует качественно новую цифровую среду, которая позволит клиентам эффективно управлять своими финансовыми потоками, - отметил заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников. – Этот шаг поможет нам стать банком первого выбора для предпринимателей в качестве надежного и высокотехнологичного финансового партнера, помогающим развитию среднего и малого бизнеса во всех аспектах». 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковские повара зарабатывают столько же, сколько их коллеги в Великом Новгороде и Смоленске
15 марта 2019
Псковские повара зарабатывают столько же, сколько их коллеги в Великом Новгороде и Смоленске
ПАО «Транснефть» и ГК «Ростех» подтвердили желание стать партнёрами ганзейского форума в Пскове
14 марта 2019
ПАО «Транснефть» и ГК «Ростех» подтвердили желание стать партнёрами ганзейского форума в Пскове
Михаил Сутягинский: Ничего, кроме заявленных гранул и плёнки, на заводе «Титан-Полимер» производиться не будет
14 марта 2019
Михаил Сутягинский: Ничего, кроме заявленных гранул и плёнки, на заводе «Титан-Полимер» производиться не будет
Средняя зарплата на заводе «Титан-Полимер» составит 35 тысяч рублей
14 марта 2019
Средняя зарплата на заводе «Титан-Полимер» составит 35 тысяч рублей
Михаил Сутягинский: Перед запуском псковского завода «Титан-Полимер» необходимо собрать 24 подписи от надзорных организаций
14 марта 2019
Михаил Сутягинский: Перед запуском псковского завода «Титан-Полимер» необходимо собрать 24 подписи от надзорных организаций
Руководство ГК «Титан» расскажет об экологической безопасности создаваемого в Псковской области производства
14 марта 2019
Руководство ГК «Титан» расскажет об экологической безопасности создаваемого в Псковской области производства
Михаил Ведерников о строительстве завода «Титан-Полимер»: Проект стартует, если пройдет общественные слушания и все экспертизы
12 марта 2019
Михаил Ведерников о строительстве завода «Титан-Полимер»: Проект стартует, если пройдет общественные слушания и все экспертизы 1
Михаил Ведерников принял участие в совещании под председательством Дмитрия Козака по мерам поддержки промышленности
05 марта 2019
Михаил Ведерников принял участие в совещании под председательством Дмитрия Козака по мерам поддержки промышленности

Идет загрузка...