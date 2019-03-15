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Общество

Последствия аварии на канализационном коллекторе в Неелово-2 устранены

Последствия аварии на канализационном коллекторе в деревне Неелово-2 Псковского района ликвидированы. Об этом Псковскому агентству информации рассказал заместитель председателя Комитета по ЖКХ, строительству, дорожному хозяйству и архитектуре администрации Псковского района Роман Репков. Роман Репков отметил, что вчера рабочие выполнили замену труб, ведущих к коллектору.

Напомним, авария на коллекторе, который идет из деревни Тямша и собирает стоки из нескольких населенных пунктов района и Особой экономической зоны (ОЭЗ) «Моглино», произошла в начале месяца. Собственник – ОЭЗ «Моглино» – начал ремонтные работы своевременно и заменил участок трубопровода длиной около 70 метров. Однако в связи с отсутствием материалов был сделан технологический перерыв в работах на несколько дней. С понедельника, 11 марта, работы возобновились и был заменен второй участок трубопровода длиной также 70 метров. 

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