Команда «Сталь» одержала победу в хоккейном турнире в честь 140-летия уголовно-исполнительной системы

11:52, 15 марта 2019, ПАИ

Хоккейная команда «Сталь» с участием курсантов псковского филиала Академии ФСИН России одержала победу в турнире, посвященном 140-летию образования уголовно-исполнительной системы России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Курсанты Алексей Леонов и Владислав Косыгин вошли в состав команды «Сталь» УФСИН России по Псковской области, которая по итогам хоккейного турнира одержала победу, сыграв с командой «Звезда» УМВД России по Псковской области со счетом 4:1 и командой «Дружина» УФСБ России по Псковской области со счетом 8:3.

На турнире курсантов поддерживали их однокурсники, что, по мнению игроков, принесло им удачу. «Мои однокурсники активно болели за команду, в которой я играю, и тем самым оказали неоценимую поддержку не только мне, но и всем игрокам команды», – сказал курсант псковского филиала Академии ФСИН России Алексей Леонов.